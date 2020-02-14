В воскресенье, 16 февраля, в Российском университете транспорта состоится День открытых дверей. Абитуриенты смогут пройти тест по профориентации и выбрать профессию, получить лайфхак от студента вуза, поучаствовать в интеллектуальном тесте и увлекательной лотерее и даже научиться вязать морские узлы.

В воскресенье, 16 февраля, в Российском университете транспорта состоится День открытых дверей. Абитуриенты смогут пройти тест по профориентации и выбрать профессию, получить лайфхак от студента вуза, поучаствовать в интеллектуальном тесте и увлекательной лотерее и даже научиться вязать морские узлы.Двери для всех желающих университет откроет в воскресенье, в 10:00. Во Дворце культуры РУТ (МИИТ) Абитуриенты смогут ознакомиться с востребованными специальностями.Мероприятие будет проводиться по адресу Новосущевский переулок, дом 6, строение 1. Добраться можно от метро "Новослободская", "Менделеевская", "Марьина роща" и "Достоевская".С 10 до 11 часов пройдет выставка структурных подразделений РУТ – институтов, академий и колледжей. Будущие абитуриенты узнают много интересного о возможностях обучения в вузе и смогут задать интересующие их вопросы.Также школьники пообщаются с руководстом и профессорско-преподавательским составом университета, смогут увидеть лаборатории и учебные центры вуза. Посетители Дня открытых дверей узнают об общежитиях, социальной инфраструктуре РУТ, им расскажут о спортивных секциях и военном учебном центре.Затем начнется официальная часть. По прямой линии абитуриенты и их родители пообщаются с ректором Российского университета транспорта Александром Климовым. На вопросы ответит и ответственный секретарь приемной комиссии Максим Бегичев. Также на Дне открытых дверей побывают специальные гости из министерств и ведомств.Посетить учебные корпуса университета, лаборатории и специализированные аудитории абитуриенты и их родители смогут в течение двух часов – с 12:30 до 14:30. Кроме того, в День открытых дверей пройдет акция "Вагон желаний". Студенты вуза написали на символических "Билетах в будущее" напутствия абитуриентам.Ранее "Дни.ру" писали, что РУТ на название детского технопарка, который планируется открыть в этом году. Идеи может прислать любой желающий, победители получат памятные призы.