Иван Ургант решил прокомментировать сомнительный успех шоу Ксении Собчак Док-Ток. Телеведущий сделал это в привычной для себя манере.

Иван Ургант решил прокомментировать сомнительный успех шоу Ксении Собчак "Док-Ток". Телеведущий сделал это в привычной для себя манере.Популярность нового шоу Ксении Собчак на Первом канале начала расти за счет колких и недоброжелательных комментариев как от телезрителей, так и от коллег по цеху.Телеведущий Иван Ургант очередной выпуск своей вечерней программы, которая выходит в эфир сразу после скандального "Док-Ток" от Собчак, решил начать с колкой шутки:"Закончилось шоу "Док-Ток". Что, не заметили? А оно закончилось".Далее в программе "Вечерний Ургант" ведущий продолжил обсуждать последние новости в стране. Он упомянул про свежую инициативу от Госдумы – запрет на работу водителями такси насильникам и убийцам. Как посчитал Ургант, такие люди могут не расстраиваться и найти себе работу в шоу "Док-Ток" – сниматься в качестве актеров в сюжетах.1 Мар 2019 в 2:08 PSTНовый проект Первого канала планировал ворваться в эфир с помпой. "Док-Ток" подавался, как абсолютно новый формат – обсуждение в студии резонансных тем и показ документальных фильмов. Первые три выпуска были про сестер Хачатурян. Но что-то пошло не так. Зрители разнесли новое шоу в пух и прах. Многие нашли сравнение передачи с уже имеющимися на ТВ – "Пусть говорят" и "Прямой эфир".В четвертом выпуске "Док-Ток" Ксению Собчак сменил Александр Гордон. Но нет, журналистку не заменили. Просто так изначально и планировали продюсеры – у проекта будет два разных ведущих.