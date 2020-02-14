ОМВД России по району Измайлово устанавливает местонахождение пропавшего без вести Кузнецова Виктора Александровича, 1970 года рождения...

ОМВД России по району Измайлово г. Москвы устанавливает местонахождение пропавшего без вести Кузнецова Виктора Александровича, 1970 года рождения, местонахождение которого неизвестно с 2006 года.Приметы: на вид 40­-45 лет, рост 160-174 см, средней полноты, волосы прямые темно-русые, глаза серые.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефону: 8 (495) 961-­19-­25 или в службу «102» (с мобильного – 112).Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73