ОМВД России по району Измайлово г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Магбудова Марата Веледдиновича...

ОМВД России по району Измайлово г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Магбудова Марата Веледдиновича, 1994 года рождения, местонахождение которого неизвестно с апреля 2014 года.Приметы: на вид 18-22 года, рост 183 см., худощавого телосложения, волосы прямые темного цвета, глаза карие.Одежда: одет в рубашку с коротким рукавом с узорами, штаны песочного или синего цвета, ботинки черного цвета.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефону: 8 (495) 961­19­25 или в службу «102» (с мобильного – 112).Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73