ОМВД России по району Измайлово г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Овсянникова Георгия Львовича, 1959 года рождения...

ОМВД России по району Измайлово г. Москве устанавливает местонахождение пропавшего без вести Овсянникова Георгия Львовича, 1959 года рождения, местонахождение которого неизвестно с 1992 года.Приметы: на вид 50-55 лет, рост 180-185 см., средней полноты, волосы прямые темные, глаза карие, но средний - прямой.Одежда: черный костюм двойка, рубашка белого цвета, туфли коричневого цветеа.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефону: 8 (495) 961­19­25 или в службу «102» (с мобильного – 112).Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73