Собственник жилого помещения поставил на миграционный учет по месту своего проживания в квартире одного из домов на 3-й Тверской-Ямской улице приезжих граждан РФ...

Сотрудники службы участковых уполномоченных полиции ОМВД России по Тверскому району задержали мужчину, подозреваемого в факте фиктивной регистрации граждан по месту своего жительства.В ходе проверки соблюдения миграционного законодательства полицейскими было выявлено, что собственник жилого помещения поставил на миграционный учет по месту своего проживания в квартире одного из домов на 3-й Тверской-Ямской улице приезжих граждан РФ. При этом он не предоставил им условия для пребывания по месту регистрации. Данные граждане в квартире по вышеуказанному адресу никогда не проживали.Полицейские задержали подозреваемого - 30-летнего жителя столицы, являющегося собственником данного жилого помещения.Отделением дознания ОМВД России по Тверскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.2 УК РФ «Фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации и фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60