В самом центре Москвы проведут дезинфекцию из-за коронавируса. На уборку потратят несколько миллионов рублей.

В самом центре Москвы проведут дезинфекцию из-за коронавируса. На уборку потратят несколько миллионов рублей.Истерика из-за коронавируса добралась и до Москвы. Специалисты по дезинфекции приедут в Третьяковскую галерею. Как пишет телеграм-канал Mash, работники музея решили свести все риски к минимуму и обезопасить посетителей от возможного заражения.Обеззараживать будут абсолютно все, что находится в Третьяковской галерее – от самих стен до мелких экспонатов музея. Против коронавируса даже привезут паровоздушную дезинфицирующую камеру.Интересно, что на такую уборку будет потрачено почти два миллиона рублей. Все работы начнут проводить в начале марта.Напомним, ранее врач-педиатр из Украины , когда закончится эпидемия нового заболевания, а также о фактическом числе зараженных.На данный момент коронавирус обнаружили у 64 тысяч 434 человек. Почти все случаи зафиксированы в Китае. На втором месте – Япония. Там под эпидемию попали 252 жителя страны. Число погибших – 1383.В России коронавирусом больны два человека. Прямо сейчас в Китае ждут возвращения на родину 230 россиян.