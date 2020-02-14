Договор прошёл государственную регистрацию, и этот участок находится в полном распоряжении временного владельца

Россельхознадзор по Владимирской области выписал ООО «ЭкоЛайн – Владимир» штраф в размере 400 тысяч рублей за загрязнение почвы нитратами на площади 11,4 га. Об этом сообщили на официальном сайте ведомства 12 декабря 2018 года.Компания «ЭкоЛайн-Владимир» приобрела участок с кадастровым номером 33:01:000513:157 в апреле 2018 года, к прежнему собственнику были также постоянные претензии со стороны Управления Россельхознадзора. Участок примыкает к полигону ТБО с запада, относится к категории земель сельхозназначения и предназначен для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства. До 2018 года эта земля долгое время принадлежала ООО «НеоСтрой», основным видом деятельности которого было выращивание зерновых, зернобобовых и семян масляничных культур. Этим и объясняется наличие в почве нитратов.Нитраты – продукт разложения органических соединений, удобрений и навоза, и основная претензия надзорного органа заключается в превышении их содержания в почве сверх норматива. Однако это может быть для тех почв и фоновым значением. Потому что если бы было влияние полигона, то оно бы оказывалось на все участки, примыкающие к полигону, а не только в конкретном месте.На момент проведения проверки и до настоящего времени данный земельный участок находится в субаренде физического лица. Договор прошёл государственную регистрацию, и этот участок находится в полном распоряжении временного владельца.Все указанные сведения ООО «ЭкоЛайн-Владимир» предоставило суду для обоснования просьбы о снижении размера штрафа. Суд учёл все обстоятельства и сократил его наполовину. После того, как решение суда вступило в силу, компания «ЭкоЛайн-Владимир» 5 февраля 2020 года заплатила штраф в размере 200 тыс. рублей в государственный бюджет.В настоящее время компанией «ЭкоЛайн-Владимир» проводится комплекс мероприятий по рекультивации полигона. Состояние дел на сегодняшний день отражено в справке о деятельности Александровского полигона (прилагается).