В Китае врачи обнаружили способ борьбы с новым типом коронавируса. Он уже доказал свою эффективность при лечении зараженных пациентов. По данным , больным переливают плазму из крови людей, ..

В Китае врачи обнаружили способ борьбы с новым типом коронавируса. Он уже доказал свою эффективность при лечении зараженных пациентов.По данным , больным переливают плазму из крови людей, организм которых оказался способным побороть заболевание. Об открытии на пресс-конференции заявил глава больницы Ухани Чжан Динюй, пишет . В конце 2019 года власти Китая объявили о том, что в городе Ухань провинции Хубэй наблюдается вспышка неизвестного типа коронавируса. На сегодняшний день китайской провинции зарегистрировано 1311 жертв инфекции, напоминает .