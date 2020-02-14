Днем 14 февраля в Выборгском районе Санкт-Петербурга произошла серьезная авария. На проспекте Энгельса грузовой автомобиль Renault наехал на женщину и двухлетнюю девочку. В результате ДТП ..

Днем 14 февраля в Выборгском районе Санкт-Петербурга произошла серьезная авария. На проспекте Энгельса грузовой автомобиль Renault наехал на женщину и двухлетнюю девочку.В результате ДТП пострадали оба пешехода. Женщина получила травмы средней степени тяжести, ребенка доставили в больницу в тяжелом состоянии. По факту случившегося правоохранители проводят проверку. Обстоятельства аварии устанавливаются, сообщает .