Была опасность, что мужчина упадет из-за отсутствия сил, и после непродолжительного диалога полицейский смог подойти ближе и вытянуть его на балкон...

Сотрудники ОР ППСП Отдела МВД России по району Северное Тушино г. Москвы спасли мужчину, оказавшегося в тяжелой жизненной ситуации.В отдел полиции поступило сообщение о том, что на общедомовом балконе на 12 этаже здания сидит человек, намереваясь спрыгнуть вниз.Прибывшие по указанному адресу по улице Свободы сотрудники полиции Александр Чуфаров и Игорь Иванов увидели данного гражданина. Он перелез через перила и повис, удерживаясь за них лишь руками. Полицейские незамедлительно поднялись на нужный этаж. Они стали убеждать жителя не совершать этот поступок.Была опасность, что мужчина упадет из-за отсутствия сил, и после непродолжительного диалога полицейский смог подойти ближе и вытянуть его на балкон.Москвич рассказал полицейским, что пойти на такой отчаянный шаг его заставила трудная жизненная ситуация. Далее полицейские передали спасенного гражданина медработникам.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56