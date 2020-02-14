Для молодоженов ЗАГСы Москвы подготовили праздничную программу к 14 февраля.

В столице более 500 пар поженятся в День святого Валентина. Для молодоженов ЗАГСы Москвы подготовили праздничную программу к 14 февраля. Об этом говорится на официальном сайте мэра Москвы.Например, во Дворце бракосочетания на ВДНХ пары могут принять участие в лотерее и попытаться выиграть поход в салон красоты. Также здесь будут разыгрывать два сертификата на посадку фамильного дерева в саду молодоженов на ВДНХ.В Грибоедовском ЗАГСе в честь праздника поздравлять молодоженов будут ведущие популярного шоу на радио. Некоторые регистрации будут транслировать в прямом эфире. Новобрачным подарят саженцы ели, чтобы пары смогли вырастить собственное дерево.В этом году из-за большого количества красивых дат февраль стал очень популярным месяцем для свадьбы. Так, 02.02.20 брак зарегистрировали более 160 пар, еще более 1700 создадут семью в Москве 20.02.20 и 22.02.20.