При осмотре мужчина беспричинно начал наносить медработнику удары ногами, в результате чего последний получил телесные повреждения...

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Свиблово задержали мужчину за мелкое хулиганство в отношении фельдшера бригады скорой медицинской помощи.В отдел полиции поступило сообщение от медработника бригады скорой помощи и рассказал, что они приехали по вызову в дом на улице Амундсена, где в подъезде лежал без сознания неизвестный гражданин.При осмотре мужчина беспричинно начал наносить фельдшеру удары ногами, в результате чего последний получил телесные повреждения.Прибывшие сотрудники полиции у подъезда дома задержали подозреваемого - 33-летнего мужчину. До приезда наряда житель дома пытался успокоить злоумышленника, который находился в состоянии алкогольного опьянения.В отношении задержанного составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьёй 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». Материалы проверки направлены в ГСУ СК РФ по г. Москве для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29