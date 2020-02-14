Деньги фигурантка обналичила с банковской карты знакомого.

В январе текущего года в дежурную часть полиции обратился 43-летний житель Юрьев-Польского с заявлением о краже денежных средств с его банковской карты. Заявитель заподозрил в хищении свою знакомую, 27-летнюю местную жительницу.В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские изучили запись с камер видеонаблюдения, установленных в том месте, где было зафиксировано снятие денежных средств с карты потерпевшего.В ходе доследственной проверки выяснилось, что мужчина сам передал банковскую карту своей знакомой для совершения покупки в магазине. Но женщина решила воспользоваться ситуацией и обналичила денежные средства в сумме 5 тысяч рублей, которые впоследствии потратила на личные нужды.Подозреваемая полностью признала вину.Следственным отделом ОМВД России по Юрьев-Польскому району в отношении гражданки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета).