Золотые звезды «За лучший инновационный продукт» получили изделия хлебобулочные бараночные

В Москве, на престижнейшей Международной выставке продуктов питания, напитков и сырья для их производства «ПРОДЭКСПО-2020» выдающегося успеха добились владимирские хлебопеки.Золотых медалей по итогам международного конкурса «Лучший продукт 2020» удостоены: хлеб «Владимирский заварной», изделия хлебобулочные замороженные – хлебушек «Спелая клюква» и хлебушек «Баварский», изделия хлебобулочные бараночные: сушки Челночок и баранки с маком, изделия хлебобулочные пониженной влажности – брецель с солью.Почетными призами «Достижения в импортозамещении» отмечены: изделия хлебобулочные замороженные из пшеничной муки: чиабатта классическая светлая и багет «Пикколо».Золотые звезды «За лучший инновационный продукт» получили изделия хлебобулочные бараночные – баранки морковные и баранки тыквенные, торговая марка «Золотой колобок».