Его рост - 29 метров

13 февраля на въезде в город Владимир со стороны Боголюбова прошла торжественная церемония открытия опоры ЛЭП в форме богатыря. Объект установили ещё в прошлом году, но официально включили лишь вчера.Богатырь ростом 29 метров установлен недалеко от стелы «Владимир» на улице Растопчина. Конструкция представляет из себя богатыря с мечом и щитом, на котором изображён герб Владимирской области.