14.02.2020

2020-02-14 18:05:03

Водитель отсудил 75 тысяч рублей за пострадавшую от выбоины на дороге машину

Суд удовлетворил его иск к управлению городского хозяйства Коврова.

В декабре 2019 года ул. Фрунзе его «Хендай Гранд Старекс» попал в выбоину на проезжей части и получил повреждения на сумму более 75 тысяч рублей. Истец просил взыскать эти деньги полюс расходы по оплате услуг оценщика в размере и госпошлину.

Решением Ковровского городского суда эти требования удовлетворены полностью.

Примечательны размеры выбоины, фигурировавшие в судебных документах - 114 см. на 82 см. и глубиной 17 см. В то время как ГОСТ указывает гораздо меньшие предельно допустимые размеры – в длину 15 см, в ширину 60 см при глубине 15 см. Показательно и то, что ответчики даже не пытались отрицать это грубое нарушение.