Полиция опросила телеведущую, бывшую участницу реалити-шоу Алену Водонаеву в рамках проверки ее публикации в Instagram. Юрист Екатерина Гордон рассказала, что в отношении ее подзащитной уголовное дело не возбуждалось.

Полиция опросила телеведущую, бывшую участницу реалити-шоу Алену Водонаеву в рамках проверки ее публикации в Instagram. Юрист Екатерина Гордон рассказала, что в отношении ее подзащитной уголовное дело не возбуждалось.В четверг, 13 февраля, Алена Водонаева прибыла в отделение полиции. В отношении телеведущей в правоохранительные органы поступило два заявления из-за ее высказываний по поводу демографии. Екатерина Гордон отметила, что полицейские вели себя деликатно, а с ее подзащитной взяли письменное объяснение. При этом юрист подчеркнула, что данная ситуация показала — надо внимательно относиться к формулировкам, сообщает ТАСС.Второй адвокат Водонаевой Андрей Князев заявил, что ни уголовного, ни административного состава в высказываниях его подзащитной не было. Юрист считает, что опубликованный пост не содержит никаких призывов, оскорблений и унижений в адрес какой-либо социальной группы. Князев подчеркнул, что Водонаева выразила лишь свое личное отношение к той проблеме, которую восприняла глубоко.Речь идет о публикации в Instagram, вызвавшей широкий общественный резонанс. Телеведущая отметила в посте, что в России начнут рожать детей ради социальных выплат. По мнению Водонаевой, в стране рожают либо богачи, либо "необразованное быдло", которому вечно не хватает на бутылку водки. Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил оштрафовать медийную персону за высказывания.