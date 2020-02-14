Официальный представитель МИД России Юлия Захарова прокомментировала новое шоу Ксении Собчак на Первом канале. Она призналась, что не поняла формат данного проекта.

Официальный представитель МИД России Юлия Захарова прокомментировала новое шоу Ксении Собчак на Первом канале. Она призналась, что не поняла формат данного проекта.Юлия Захарова дала интервью Тине Канделаки на радио "Комсомольская правда". В конце эфира журналистка поинтересовалась, планирует ли представитель МИД сходить на Первый канал и принять участие в съемках нового шоу Ксении Собчак "Док-Ток". Сначала Захарова не поняла вопроса, а затем намекнула на неприязнь к экс-кандидату в президенты."Я хожу только к людям умным, которых уважаю, и, кстати, не скрываю это", – ответила она.Канделаки также поинтересовалась, смотрела ли Юлия Захарова хоть один выпуск. Оказалось, что попытки включить телевизор у представителя МИД были, но не сложилось."Я не могу это смотреть. Это невозможно. Пыталась, но не могу", – призналась Захарова.Напомним, с 10 февраля на Первом канале выходит новое шоу Ксении Собчак "Док-Ток". Передача, которая журналистка успела назвать прорывом на телевидении, подверглась критике среди зрителей. Проект не пришелся по душе российской публике, они нашли сходство с уже имеющимися на ТВ программами. Сама Ксения считает, что шоу пока не многие поняли и нужно привыкнуть к его уникальному формату.