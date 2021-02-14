Среднесуточная температура воздуха прогнозируется на 7 градусов ниже климатической нормы.

По данным Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в период с 14 по 18 февраля на территории Владимирской области ожидается понижение температуры воздуха. Среднесуточная температура воздуха прогнозируется на 7 градусов ниже климатической нормы.Данные погодные явления повышают риски возникновения ЧС (происшествий) на объектах жилищно-коммунального хозяйства, энергоснабжения; увеличения количества техногенных пожаров в зданиях жилого, социально-культурного и бытового назначения. Возможен риск обморожения людей при длительном нахождении на улице.Сегодня во Владимире и области ожидается пасмурная погода, небольшой снег. Ветер северо-западный, 4-9 м/с. Атмосферное давление 746 мм ртутного столба.Фото:Pixabay