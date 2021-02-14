Жители дома №22 на улице Кирова возмущены несвоевременным вывозом мусорных контейнеров.

В «Вести Владимир» продолжают поступать жалобы по другим адресам областного центра. Жители дома №22 на улице Кирова возмущены несвоевременным вывозом мусорных контейнеров. Баки переполнены, отходы накапливаются в огромном количестве, поэтому люди вынуждены складывать их рядом. По их словам, мусор не убирают уже второй день. Ранее местные жители неоднократно жаловались на нерегулярный вывоз мусора с этой контейнерной площадки. В частности, не всегда производился своевременный вывоз крупногабаритного мусора.Напомним, в Октябрьском суде города Владимира прошло по иску общественной организации "Народный контроль" в адрес компании "Биотехнологии". Общественники требуют признать действия регоператора незаконными, так как их услуги не были оказаны гражданам в полном объеме.А как обстоят дела у вас во дворе? Поделитесь с нами — присылайте свои рассказы, фото и видео в редакцию через WhatsApp (+7 919 019 62 62)