11 и 12 февраля в Минске проходило VI Всебелорусское народное собрание. За этим мероприятием внимательно наблюдали многие политологи, экономисты и прочие эксперты. Например, аналитик и журналист Сергей Чалый выделил некоторые высказывания Александра Лукашенко.

11 и 12 февраля в Минске проходило VI Всебелорусское народное собрание. За этим мероприятием внимательно наблюдали многие политологи, экономисты и прочие эксперты. Например, аналитик и журналист Сергей Чалый выделил некоторые высказывания Александра Лукашенко.По мнению экономиста, особенно ценными являются слова Александра Лукашенко, которые он говорит сам, а не читает с листочка. Сергей Чалый заметил: президент Белоруссии отрывается от заготовленного текста в тех случаях, когда не согласен с написанным или хочет сказать что-то по-своему.Почти каждый раз, когда Александр Григорьевич отрывался от написанного, он оправдывался, считает аналитик. Например, на обвинения в сдаче суверенитета Белоруссии президент уверял, что это не так. Он много говорил о союзе с Россией и будущей интеграции.Также, по мнению Чалого, Лукашенко дважды оправдывался за свои действия во время пандемии коронавируса. Кроме этого, президент объяснял, почему в стране небольшие зарплаты. Из слов главы государства эксперт понял: деньги тратили на модернизацию предприятий, а не на заработную плату сотрудникам.Напомним, член политсовета Объединенной гражданской партии Лев Марголин тоже ознакомился с высказываниями президента Белоруссии на Всебелорусском народном собрании. Эксперт обратил внимание на оговорки Александра Лукашенко .