Наш регион сковали сибирские морозы. И что человеку честно говоря, не очень, хорошо оленю. Отправимся в деревню Ючмер, где они теперь обитают.

Наш регион сковали сибирские морозы. И что человеку честно говоря, не очень, хорошо оленю. Отправимся в деревню Ючмер, где они теперь обитают.Эти северные олени переехали в 33 регион с полуострова Ямал. Ещё в декабре на ферме их было больше 30, а сейчас остались два - двухлетняя девочка и пятилетний мальчик. Наши стойкие морозы для них - весна. Они привыкли к температуре в -50. С наступлением таких холодов у оленей отрастает шерсть, которая сохраняет тепло. А вот любимое оленье лакомство- не морковка или яблочко, а мох ягель. Но достать его здесь сложно, поэтому заводчики заготавливают сенаж.Илья Шевяков:- Когда мы привозим их с Ямала, они должны пройти карантин. Привить, приучить. Опять же если переводят на наше питание, которое в средней полосе, то у них вздутие. При этом оленей нужно постоянно выгуливать, нельзя, чтобы они засиживались, застаивались.Привозят северных жителей в Петушинский район уже на протяжении 10 лет, но здесь они только на передержке. Из деревни Ючмер их забирают в частные хозяйства. Это происходит так быстро, что местные заводчики не успевают давать животным имена. Так, мальчика определяют по вот таким роскошным и ветвистым рогам. Но с наступлением зимы олень их сбрасывает. Самки же наоборот. Остаются безрогими после рождения оленят. Кстати, эта олениха ждет потомство.Олег Потапов:- Северный олень выглядит больше серым. Белые реже и дороже. Выживаемость белых очень плохая, они слабенькие.Пока новоселы к людям не привыкли. В природных условиях олени ведут стадный образ жизни и ежегодно кочуют по одним и тем же маршрутам. Но и живут в естественной среде, они меньше. А вот домашний олень может прожить до 28 лет. Юлия Шувалова, Илья Хлудов "Вести Владимир"