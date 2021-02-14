После небольшого роста эпидемия коронавируса в России сегодня снова пошла на спад. Суточный прирост заболевших оказался ниже 15 тысяч человек.

После небольшого роста эпидемия коронавируса в России сегодня снова пошла на спад. Суточный прирост заболевших оказался ниже 15 тысяч человек.Однако специалисты рекомендуют не расслабляться на фоне позитивных новостей, поскольку по всему миру возникают новые штаммы SARS-CoV-2, которые могут оказаться более заразными и опасными. Кроме того, на них могут не действовать существующие вакцины. Главный внештатный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов добавил, что популяционный иммунитет населения ещё довольно слабый и призвал продолжать соблюдать все карантинные меры.Тем временем учёные из США выяснили, что медицинские маски могут снизить тяжесть коронавирусной инфекции. Специалисты пояснили, что благодаря средствам защиты влажность вдыхаемого человеком воздуха повышается, что провоцирует выработку интерферонов – "противовирусных" белков. Кроме того, высокая влажность воздуха препятствует попаданию частиц вируса в лёгкие человека. Исследователи провели эксперимент, в ходе которого выяснилось, что наилучший эффект обеспечивают изделия, созданные из хлопка.Коронавирус в МосквеЗаболели – 954 619Умерли –14 290Выздоровели –867 780Коронавирус в РоссииЗаболели –4 057 698Умерли –79 697Выздоровели – 3 577 907Коронавирус в миреЗаболели –108 798 478Умерли –2 395 953Выздоровели –79 060 086