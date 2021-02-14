Всего с начала пандемии коронавирус диагностирован у 25 552 жителей региона.

По информации Роспотребнадзора на 14 февраля, во Владимирской области подтверждено 143 новых случая заражения коронавирусом.Во Владимире выявлено 37 заболевших Covid-19. Ещё 15 человек подхватили опасную болезнь в Гусь-Хрустальном, 14 - в Муромском, 11 - в Ковровском, по 10 - в Суздальском и Кольчугинском районах. Восемь пациентов с ковидом прибавилось в Александровском и Петушинском районах, 6 - в Киржачском, 5 - в Камешковском, по 4 - в Собинском и Селивановском, по 3 - в Судогодском и Юрьев-Польском районах, по 2 - в Меленковском районе и ЗАТО Радужный, один человек заболел в Гороховецком районе.Всего с начала пандемии коронавирус диагностирован у 25 552 жителей региона.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщения.