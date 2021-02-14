Широкопролётные крыши большой площади необходимо очищать каждый раз после снегопада.

Управление гражданской защиты города Владимира рекомендовало управляющим компаниям, собственникам зданий и руководителям торговых центров срочно очистить крыши от снега и наледи. Об этом сообщается на сайте городской администрации.В сообщении говорится, что после обильных снегопадов на крышах скапливается большое количество снега и наледи. В связи с этим возникает угроза здоровью и жизни пешеходов. Также наледь может упасть на припаркованные автомобили, повредив имущество.«Широкопролётные крыши большой площади необходимо очищать каждый раз после снегопада, не дожидаясь возможной деформации или обрушения», — сообщили в городской администрации.В сообщении говорится, что чрезмерная нагрузка на кровлю может привести к деформации крыши.