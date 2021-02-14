Общероссийскую платформу по голосованию за объекты благоустройства во всех регионах страны запускает Минстрой России.
Общероссийскую платформу по голосованию за объекты благоустройства во всех регионах страны запускает Минстрой России.
В скором времени появится общероссийская платформа по формированию комфортной городской среды – портал с информацией о благоустройстве во всех муниципальных образованиях страны. На сайте будет собран перечень планируемых к благоустройству территорий в конкретном городе или посёлке. Голосование по ним во всех регионах пройдёт в течение одного месяца – с 26 апреля по 30 мая. Полученные результаты помогут сформировать адресные перечни территорий на 2022 год. На платформе можно будет увидеть результаты голосования по любому объекту, найти его на карте, узнать о статусе исполнения работ.
«Общероссийская платформа, которая запускается в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда», будет по-настоящему прозрачным механизмом. Она упростит получение обратной связи от граждан во всех регионах страны, поможет местным властям сформировать списки территорий на благоустройство, а также учесть потребности жителей», – заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.
Во Владимирской области такое голосование по выбору объектов благоустройства в 2020 году проводилось в Александрове, Вязниках, Гороховце, Гусь-Хрустальном, Камешково, Киржаче, Коврове, Кольчугино, Мелехово, Петушках и Покрове. Уровень вовлечённости в процесс граждан по Владимирской области составил 13 процентов.
В этом году онлайн-голосование на федеральной платформе пройдёт в 27 городских поселениях области из 31. В нём не будут участвовать только те муниципальные образования, которые планируют благоустраивать в 2022 году только дворовые территории, это Балакирево, Карабаново, Мелехово и Суздаль.
В тех муниципалитетах, где один объект благоустраивается несколько лет (этапами), граждане будут обсуждать дизайн-проекты.
Жителям Владимирской области будет предложено на выбор более 60 общественных пространств, за которые можно будет проголосовать на интернет-платформе и выбрать именно ту территорию, которая, по их мнению, должна быть благоустроена в следующем году.
В настоящее время в нашем регионе начата масштабная работа по этому направлению. В каждом муниципальном образовании – участнике федерального проекта создаются волонтёрские штабы, которые будут консультировать жителей по вопросам участия в голосовании. Соответствующую консультацию можно будет получить и по телефонам «горячих линий», создание которых ведётся в настоящее время.
Фото: пресс-служба администрации Владимирской области