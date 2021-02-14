Общероссийскую платформу по голосованию за объекты благоустройства во всех регионах страны запускает Минстрой России.

Общероссийскую платформу по голосованию за объекты благоустройства во всех регионах страны запускает Минстрой России.В скором времени появится общероссийская платформа по формированию комфортной городской среды – портал с информацией о благоустройстве во всех муниципальных образованиях страны. На сайте будет собран перечень планируемых к благоустройству территорий в конкретном городе или посёлке. Голосование по ним во всех регионах пройдёт в течение одного месяца – с 26 апреля по 30 мая. Полученные результаты помогут сформировать адресные перечни территорий на 2022 год. На платформе можно будет увидеть результаты голосования по любому объекту, найти его на карте, узнать о статусе исполнения работ.«Общероссийская платформа, которая запускается в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда», будет по-настоящему прозрачным механизмом. Она упростит получение обратной связи от граждан во всех регионах страны, поможет местным властям сформировать списки территорий на благоустройство, а также учесть потребности жителей», – заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.Во Владимирской области такое голосование по выбору объектов благоустройства в 2020 году проводилось в Александрове, Вязниках, Гороховце, Гусь-Хрустальном, Камешково, Киржаче, Коврове, Кольчугино, Мелехово, Петушках и Покрове. Уровень вовлечённости в процесс граждан по Владимирской области составил 13 процентов.В этом году онлайн-голосование на федеральной платформе пройдёт в 27 городских поселениях области из 31. В нём не будут участвовать только те муниципальные образования, которые планируют благоустраивать в 2022 году только дворовые территории, это Балакирево, Карабаново, Мелехово и Суздаль.В тех муниципалитетах, где один объект благоустраивается несколько лет (этапами), граждане будут обсуждать дизайн-проекты.Жителям Владимирской области будет предложено на выбор более 60 общественных пространств, за которые можно будет проголосовать на интернет-платформе и выбрать именно ту территорию, которая, по их мнению, должна быть благоустроена в следующем году.В настоящее время в нашем регионе начата масштабная работа по этому направлению. В каждом муниципальном образовании – участнике федерального проекта создаются волонтёрские штабы, которые будут консультировать жителей по вопросам участия в голосовании. Соответствующую консультацию можно будет получить и по телефонам «горячих линий», создание которых ведётся в настоящее время.Фото: пресс-служба администрации Владимирской области