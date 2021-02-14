Злоумышленник, работая в должности администратора хостела, поставил на регистрационный учет по месту пребывания по вышеуказанному адресу иностранных граждан...

Сотрудники Отдела уголовного розыска УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве задержали мужчину, подозреваемого в фиктивной постановке на учет иностранных граждан.В полицию поступил рапорт сотрудников полиции об обнаружении признаков преступления. Установлено, что в одном из хостелов, расположенном в центре столицы, неизвестные, действуя от имени индивидуального предпринимателя, незаконно поставили на миграционный учет иностранных граждан.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на улице Сретенка задержали подозреваемого – 29-летнего жителя столицы. Злоумышленник, работая в должности администратора хостела, расположенного на Олимпийском проспекте, используя доступ к специальному программному обеспечению, с помощью электронного ключа поставил на регистрационный учет по месту пребывания по вышеуказанному адресу иностранных граждан без намерения предоставить им жилое помещение для проживания.Отделением дознания ОМВД России по Мещанскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60