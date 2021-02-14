11 и 12 февраля в Минске проходило VI Всебелорусское народное собрание (ВНС). Во время мероприятия Александр Лукашенко заявил, что проект новой Конституции будет подготовлен в течение года, а в первой половине 2022-го – вынесен на референдум. Также президент страны предложил придать ВНС конституционные полномочия.

11 и 12 февраля в Минске проходило VI Всебелорусское народное собрание (ВНС). Во время мероприятия Александр Лукашенко заявил, что проект новой Конституции будет подготовлен в течение года, а в первой половине 2022-го – вынесен на референдум. Также президент страны предложил придать ВНС конституционные полномочия.Член политсовета Объединенной гражданской партии Лев Марголин в беседе с журналистами признался, что заявления президента Белоруссии не произвели на него большого впечатления. Однако эксперт обратил на некоторые оговорки Александра Лукашенко во время выступлений.Марголину показались любопытными слова главы государства об уходе с должности. Александр Григорьевич сказал, что покинет президентский пост лишь тогда, когда в республике будет мир и порядок. "Значит, Лукашенко понимает, что поддержки в народе у него нет", – сделал вывод эксперт.Во время выступления на ВНС президент Белоруссии также допустил, что губернаторы могли сфальсифицировать результаты выборов, которые проходили в августе 2020 года. Александр Григорьевич предположил, что главы регионов накидывали ему несколько лишних процентов.Исходя из этих слов, Марголину стало очевидно: Лукашенко не имеет ни малейшего представления о том, что такое настоящие, честные выборы. Мол, губернаторы ни в коем случае не должны иметь отношение к такому голосованию. По мнению эксперта, президент Белоруссии не понимает: если губернаторы на самом деле изменили результаты хотя бы на несколько голосов, то они совершили уголовное преступление.