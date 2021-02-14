Около 05.30 на 145 км ФАД М7 «Волга» произошло дорожно-транспортное происшествие с погибшим и пострадавшими.

14.02.2021 около 05.30 на 145 км ФАД М7 «Волга» в Собинком районе Владимирской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух транспортных средств.По предварительной информации, водитель автобуса, следовавшего из Республики Чувашия в Москву, совершил столкновение с попутным большегрузом, после чего произошел наезд автобуса на барьерное ограждение, разделяющее транспортные потоки.По состоянию на 10.40 известно об одном погибшем, водителе автобуса 1976 г.р., и двоих пострадавших, пассажирах автобуса 1988 и 1990 г.р., которые были направлены в медицинское учреждение.По факту дорожно-транспортного происшествия назначено проведение проверки. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.