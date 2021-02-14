Поклонники британской королевской семьи ликуют. У принца Гарри и Меган Маркл скоро появится второй ребенок.
<a href="https://33live.ru/novosti/14-02-2021-princ-garri-i-megan-markl-zhdut-vtorogo-rebenka.html" target="_blank">Принц Гарри и Меган Маркл ждут второго ребенка</a> - Поклонники британской королевской семьи ликуют. У принца Гарри и Меган Маркл скоро появится второй ребенок.
[url=https://33live.ru/novosti/14-02-2021-princ-garri-i-megan-markl-zhdut-vtorogo-rebenka.html]Принц Гарри и Меган Маркл ждут второго ребенка[/url] - Поклонники британской королевской семьи ликуют. У принца Гарри и Меган Маркл скоро появится второй ребенок.