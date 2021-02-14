В Собинском районе на М-7 пассажирский автобус столкнулся с большегрузом.

Прокуратура области контролирует ход доследственной проверки по факту дорожно-транспортного происшествия в Собинском районе.14 февраля 2021 года утром на 145 км федеральной автодороги М7 «Волга» в Собинском районе Владимирской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух транспортных средств. По предварительной информации, водитель автобуса, следовавшего из Республики Чувашия в Москву, совершил столкновение с попутным большегрузом, после чего произошел наезд автобуса на барьерное ограждение.Водитель автобуса погиб, двое из его пассажиров получили телесные повреждения различной степени тяжести и доставлены в медицинское учреждение. По факту дорожно-транспортного происшествия МВД России по Собинскому району проводится доследственная проверка, ее ход и результаты взяты прокуратурой области на контроль.Фото: ТИПИЧНЫЕ НОВОСТИ | Владимирская область