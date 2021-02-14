Всего в его рамках состоялось свыше 600 мероприятий, в которых приняли участие более 26 тысяч человек.

В Департаменте социальной защиты населения Владимирской области в режиме видео-конференц-связи состоялось рабочее совещание с директорами комплексных центров социального обслуживания населения. Его основная тема – предоставление социальных услуг в период действия ограничительных мероприятий, связанных с распространением коронавируса.В период пандемии очень востребованными оказались социальные услуги на дому, они стабильно предоставляются гражданам в полном объёме. Комплексные центры стали флагманами в организации мероприятий социального проекта «Активное долголетие». Всего в его рамках состоялось свыше 600 мероприятий, в которых приняли участие более 26 тысяч человек. Занятия, обучение, мастер-классы проводились в онлайн-формате. В дистанционный режим переведена работа «Университетов третьего возраста».Несмотря на введённые ограничения, учреждения выполняли все мероприятия подпрограмм «Старшее поколение» и «Доступная среда» нацпроекта «Демография», Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения и Комплекса мер по улучшению социально-экономического положения ветеранов Великой Отечественной войны.Участники совещания определили приоритетные задачи на 2021 год, в том числе по реализации мероприятий регионального проекта «Старшее поколение» и развитию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами.