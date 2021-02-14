ОВМ УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве напоминает о преимуществах получения государственных услуг в сфере миграции в электронном виде...

ОВМ УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве напоминает о преимуществах получения государственных услуг в сфере миграции в электронном виде.Отдел по вопросам миграции по Северному административному округу Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Москве рекомендует обращаться с заявлениями по оказанию государственных услуг в форме электронного документа через Единый портал государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru).При использовании портала граждане экономят свое личное время, так как сокращается количество посещений в ведомство. Заявление можно подать из дома или любого другого места, используя сеть Интернет, а также с помощью мобильного приложения (https://www.gosuslugi.ru/help/mobile).Кроме того, на портале госуслуг можно отследить статус своего обращения и получить полную информацию о сроках изготовления соответствующего документа.Напоминаем, что также имеется возможность оплачивать государственные пошлины за выдачу (замену) паспорта гражданина РФ и заграничного паспорта со скидкой в 30% от стоимости услуги.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29