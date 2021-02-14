В преддверии Дня всех влюбленных, отмечаемого 14 февраля, в зоне регистрации на первом этаже аэропорта Красноярска была организована специальная зона для романтических фотографий. Воспользоваться ей смогут все желающие.

В преддверии Дня всех влюбленных, отмечаемого 14 февраля, в зоне регистрации на первом этаже аэропорта Красноярска была организована специальная зона для романтических фотографий. Воспользоваться ей смогут все желающие.Традиция 14 февраля отмечать День всех влюбленных неторопливо, но, кажется, надежно закрепилась в России. Над созданием праздничного настроения работают многие. Так, гости красноярского аэропорта могут сделать романтические снимки в специально организованном месте для поцелуев.Информация об этом появилась на официальной инстаграм-страничке воздушной гавани. Идея организации специального места для поцелуев в аэропорту пришлась по нраву комментаторам, особенно в преддверии Дня всех влюбленных.Отметим, 14 февраля на странице аэропорта Красноярска подвели итоги конкурса для влюбленных. В награду за победу в нем подписчикам подарили профессиональную фотосессию на перроне аэропорта.