В преддверии Дня всех влюбленных, отмечаемого 14 февраля, в зоне регистрации на первом этаже аэропорта Красноярска была организована специальная зона для романтических фотографий. Воспользоваться ей смогут все желающие.
В преддверии Дня всех влюбленных, отмечаемого 14 февраля, в зоне регистрации на первом этаже аэропорта Красноярска была организована специальная зона для романтических фотографий. Воспользоваться ей смогут все желающие.
Традиция 14 февраля отмечать День всех влюбленных неторопливо, но, кажется, надежно закрепилась в России. Над созданием праздничного настроения работают многие. Так, гости красноярского аэропорта могут сделать романтические снимки в специально организованном месте для поцелуев.
Информация об этом появилась на официальной инстаграм-страничке воздушной гавани. Идея организации специального места для поцелуев в аэропорту пришлась по нраву комментаторам, особенно в преддверии Дня всех влюбленных.
Отметим, 14 февраля на странице аэропорта Красноярска подвели итоги конкурса для влюбленных. В награду за победу в нем подписчикам подарили профессиональную фотосессию на перроне аэропорта.