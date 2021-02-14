В День всех влюбленных атмосфера любви царит по всей Москве и, в частности, на каждой станции столичной подземки. Дошло до того, что одна из них даже на время поменяла свое название.

В День всех влюбленных атмосфера любви царит по всей Москве и, в частности, на каждой станции столичной подземки. Дошло до того, что одна из них даже на время поменяла свое название.Пользователи приложения "Метро Москвы" могли с удивлением заметить, что 14 февраля станция "Люблино" переменила свое название на более романтическое "Влюблино". Более того, заметить разницу смогли и непосредственно посетители.Наклейки на дверях и даже массивные буквы на стене напротив самого перрона на день превратили станцию в отличное место для свиданий и интересных фотографий для влюбленных пар. Пользователи сети, да и обычные посетители, пришли от увиденного в восторг.Люблино сегодня Влюблино❤— Дикая Москва (@WildWildMoscow)Кроме того, в честь Дня всех влюбленных на станции "Влюблино" состоится онлайн-концерт FEDUK и Cream Soda. 14 февраля были подведены итоги романтического конкурса, участникам которого предлагалось написать историю своего знакомства в транспорте.������️Станцию метро «Люблино» переименовали на сутки в честь Дня всех влюбленных. ��‍❤️‍��— ★��������������★ (@krotrus)Также была выпущена специальная серия карт "Тройка", выполненных в фирменном дизайн. Желающие могут купить проездные, украшенные схемой метро, объединенной сердцем.