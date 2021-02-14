Также пострадали два пассажира автобуса.

Большегруз и пассажирский автобус столкнулись сегодня утром на федеральной трассе трассы М-7 «Волга» в Собинском районе Владимирской области.По предварительной информации, водитель автобуса, следовавшего из Республики Чувашия в Москву, совершил столкновение с попутным большегрузом, после чего произошел наезд автобуса на барьерное ограждение. Водитель автобуса погиб, двое из его пассажиров получили телесные повреждения различной степени тяжести и доставлены в медицинское учреждение.