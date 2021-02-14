Также пострадали два пассажира автобуса.

Грузовая машина и пассажирский автобус столкнулись сегодня утром на федеральной трассе "Волга" в Собинском районе Владимирской области. По предварительным данным, водитель автобуса, перевозившего пассажиров из Чувашии в Москву, столкнулся с попутным большегрузом.В результате столкновения погиб водитель автобуса — мужчина 1976 года рождения. Также пострадали два его пассажира — молодые люди 1988 и 1990 годов рождения, они были госпитализированы. На место ДТП выезжали подразделения ГИБДД, МЧС и бригада скорой помощи. По факту аварии в Госатвоинспекции проводится проверка. Информация уточняется.