Занимаются дети под руководством московского балетмейстера - Анатолия Емельянова.

В Вязниках открылась школа балета. Ковалер ордена Дягилева, худрук московского театра Анатолий Емельянов осуществляет свою мечту, несмотря на трудности.Настоящий балет начинается с 10 лет, а это только подготовительный этап. Здесь мечты о большой сцене становятся реальностью. Занимаются дети под руководством московского балетмейстера - Анатолия Емельянова.Анатолий Емельянов, художественный руководитель и балетмейстер московского театра:- С малышами мы занимаемся в основном координацией движения, танцы польки, подскоки. Грубо говоря, ритмикой. Подготавливаем, растягиваем, подъемы делаем. Все те движения, которые в будущем пригодятся для освоения этой профессии.По-настоящему полюбил балет, когда начал работать в театре, рассказывает Анатолий. С выступлениями он объездил полмира. Самые известные балетные партии - в спектаклях: "Золушка", "Щелкунчик" и "Лебединое озеро". Но вот уже на протяжении 15 лет он руководитель и балетмейстер собственного театра в Москве "Корона Русского Балета". В связи с пандемией количество спектаклей в столице уменьшилось, поэтому все свободное время Анатолий с женой уделяют балетной школе в Вязниках. Как говорит Анатолий, балет - не веселое занятие, а большой труд. И хотя в Вязниках непрофессиональное балетное училище, дети тренируются не меньше, 6 раз в неделю. Ежедневные занятия может выдержать не каждый, но для Ирины Трушко - это не проблема. Как говорит юная балерина, здесь главное вдохновение.Ирина Трушко, воспитанница балетной школы:- Я посмотрела мультик "Балерина" и мне понравилось, как девочка добивалась своей цели. Мне очень нравится этот вид искусства и то, как грациозно танцуют балерины на сцене.Наравне с другими детьми занимается и сын Анатолия - Коля. Кстати, мальчик занимается еще и борьбой, но все таки мечтает пойти по стопам отца.Николай Емельянов:-А кем ты видишь себя в будущем?-Артистом балета.Большая семья Емельяновых (у них трое детей) переехала в деревню Кузьмино Вязниковского района четыре года назад. Это родина родителей супруги Анатолия - Анастасии Качаевой, кстати, она тоже балерина. Когда началась пандемия, семья больше время начала проводить в деревне. Перевезли сюда и все костюмы. Вот это пачка с "Лебединого озера". Создана по-новому дизайну. Пришлось отказаться от привычных для "Лебединого озера" перьев из-за большого количества гастролей, они быстро портятся, поэтому было решено отдать предпочтение другому материалу.Из зала смотрится лучше, чем перья. Балерина у нас танцует. Здесь она надевает, здесь застегивает, здесь подтягивает и вылетает на сцену.Каждый головной убор - неповторимый, это ручная работа не только профессиональных мастеров, но и самих балерин.Коронка со встроенной серенадой. Берется проволока, делается каркас и потом нанизывается на меньшую проволоку вот эти камушки, крепятся, завинчиваются. На самом деле это мастера делают, но я в принципе знаю как. Вот так одевается и крепится здесь уже.Скоро такие короны примерят и воспитанницы Вязниковской балетной школы. Как рассказывает Анатолий, в этом году танцорам предстоит выступать в Москве со спектаклями "Дюймовочка" Чайковского и "Белоснежка" Павловского. Юлия Шувалова, Илья Хлудов "Вести Владимир"