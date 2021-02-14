Как люди помогли себе и своим соседям справиться со снежной стихией.

Этот снегопад уже назвали апокалипсисом. Циклон взял в снежный плен весь центр России, в том числе и Владимирскую область. Дорожки во дворах завалило, а автомобили превратились в большие сугробы. Соцсети пополнялись постами о сложностях на дорогах и во дворах и историями о том, как горожане справляются с природной аномалией.Во дворах – не то, что проехать – с места двинуться невозможно. Жителям пришлось не только откапывать свои машины, но и расчищать внутриквартальные дороги. Придомовые территории убирали от снега всем двором.Сплоченность помогла избежать и транспортных заторов. Так, клуб 4WD_VLADIMIR вызволял автомобилистов с помощью "УАЗиков". Работали в режиме нон-стоп и по всей области.Владимирцы в минувшую субботу тоже доказали, что, сплотившись, можно справиться не только с расчисткой дорожек, но и с извлечением из сугробов машины скорой помощи. Но несмотря на снежный плен, большинство жителей проявили стойкость и помогали друг другу. В соцсетях можно найти огромное количество постов благодарности.Фото из социальных сетей