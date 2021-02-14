Сотрудники МЧС России по всему региону выезжали на социально значимые объекты для уборки снега.

В целях оказания помощи по расчистке 14 февраля сотрудники МЧС России по всему региону выезжали на социально значимые объекты для уборки снега.Спасатели по Владимирской области под руководством начальника Алексея Владимировича Купина посетили детский дом им. Карла Либкнехта. Сильным снегопадом здесь завалило веранды, площадки для прогулок и спортивную площадку. Кроме того, заваленными оказались и эвакуационные выходы.Сотрудники МЧС России, многие со своими детьми, в течение часа расчистили территорию от сугробов, освободив доступ и к спортивным постройкам, и к прогулочным верандам. Также расчищены эваковыходы. Вместе с сотрудниками на уборку вышел персонал детского дома, а также маленькие помощники – его воспитанники.Начальник регинального управления МЧС России выразил благодарность личному составу, который принял участие в работах по уборке снега. Он отметил, что это человеческий долг каждого гражданина — оказать посильную помощь в ликвидации последствий аномального снегопада. Сотрудники МЧС России выполнили работу по очистке без ущерба для выполнения своих основных задач.Всего силами подразделений МЧС России по всей области за один день от снега были очищены территории более 100 детских учреждений, в работе по расчистке снега приняли участие 175 сотрудников.Фото пресс-службы ГУ МЧС по Владимирской области