Лыжня зовёт! Нынешняя владимирская зима с обилием снега- идеальное время взять себя в руки.

Ну и этим утром - лучшие советы для начинающих лыжников. И от кого- от самого Алексея Слепова!Лыжня зовёт! Нынешняя владимирская зима с обилием снега- идеальное время взять себя в руки. Хотя, пожалуй, "в ноги". На них- лыжи. В руки- палки. Правильный, даже любительский инвентарь- уже половина успеха, замечает чемпион России и Европы по биатлону Алексей Слепов. Успеха для тех, кто стоял на лыжах много лет тому назад и решил возобновить навык. Здесь, кстати, не как с велосипедом. Сел и ... поехал.Также, по словам тренера, важны комфортная одежда, хорошие лыжные ботинки, а также сама лыжня. Она должна быть "правильной". Пример в этом плане- парк "Дружба", где тренируются и профессионалы, и новички- любители.Алексей Слепов, чемпион России и Европы по биатлону, заслуженный мастер спорта РФ:- Выходим на трассу, не на тротуар, не на детскую площадку, а желательно на трассу, где есть вот такая ровная дистанция.Сакраментальное "поздновато начинаете", впрочем, не о лыжах. Встать на них можно в любом возрасте. А вот поехать и развить скорость сразу- иллюзия. По словам нашего знаменитого тренера, для начала нужно научиться держать баланс. И помогут самые простые упражнения. "Кантуем лыжу и идём".Надо кантовать побольше. Ноги в коленях согнуты, идём...Кстати, скорость - не главное. Хотя "владимирской ракете" в этом показателе- на чемпионатах самого разного уровня- не было равных.Алексей Слепов, чемпион России и Европы по биатлону, заслуженный мастер спорта РФ:- Любителям рассказываю, что допустим, в том году я бежал Дёминский марафон и я пробежал 50 километров за 2 часа 1 минуту. То есть средняя скорость у меня была 25 километров в час.Лыжники- "чайники", пусть не будет обидным такое сравнение, полезные советы могут найти и в личных аккаунтах Алексея Слепова. В сети чемпион даёт рекомендации и отвечает на вопросы. Почему, к примеру, лыжи "не катят", как наладить технику скольжения, или составить индивидуальный график ?Девиз Слепова- "Давайте тренироваться правильно!". Кстати, под руководством чемпиона "поедут" даже самые "безнадежные". Хотя, по мнению Алексея, таковых не бывает. Если есть желание- возможно всё. Как говорит наш земляк, "всем ЗОЖ!".Мария Платанюк, Андрей Синягин "Вести-Владимир".