И этим утром поговорим об инновациях в лечении зубов.
Вы не забыли поздравить на этой неделе своих стоматологов? Благодаря их таланту мы можем не бояться улыбаться. И этим утром поговорим об инновациях в лечении зубов.
Отсутствие зуба, на первый взгляд, небольшая проблема. Но зубочелюстная система, которая является одним из центров тяжести в организме человека, может изменить в худшую сторону даже осанку. Неправильное соотношение челюстей провоцирует головные боли, храп - причина ночного апноэ, а в дальнейшем - инфарктов и инсультов. Эти нарушения могут пройти при грамотном комплексном лечении. На сегодняшний день есть несколько методов восстановления зубного ряда.
Евгений Лобанов, сертифицированный доктор швейцарской компании "Thommen Medical", имплантолог стоматологии "Daddy's Dent":
- Устанавливать мостовидный протез, который будет опираться на два зуба, при этом зубы будут нести дополнительную нагрузку. И по данным мировой литературы, средний срок службы - 12 лет. Через 12 лет они расцементируются, либо зубы от дополнительной нагрузки изнашиваются. Альтернатива - установка имплантата. Она предполагает установку самого имплантата, дальше через переходничок установка коронки. Вся структура стремится к пожизненной выживаемости.
В современном мире имплантация - лучший способ замещения отсутствующего зуба. Евгений Лобанов - автор двух патентов в области стоматологии, врач-стоматолог клиники "Daddy's Dent" и единственный сертифицированный в области доктор швейцарской премиальной имплантационной системы "Томмен Медикал" - с пожизненной гарантией на импланты. Они отличаются инновационной поверхностью - срок приживления снижен до одного месяца.
Евгений Лобанов, сертифицированный доктор швейцарской компании "Thommen Medical", имплантолог стоматологии "Daddy's Dent":
- Мы прибегаем к установке имплантата при отсутствии одного зуба, при отсутствии нескольких зубов как на этой модели. И при отсутствии зубов на всей челюсти как, например, вот на этой модели в имплантации нет противопоказаний возрастных. Даже девяностолетним людям со всеми сопутствующими хроническими заболеваниями показана установка имплантатов, но если эти заболевания в стадии компенсации. И здесь нужно ещё отметить онкологию как противопоказание.
Перед тем, как установить имплантат, необходимо сделать компьютерную томографию - трёхмерный снимок челюсти. По которому в трёх плоскостях смотрят в объёме на костную ткань и подбирают оптимальный вариант. После этого заказывают сам имплантат - и можно его устанавливать. Операция длится всего 10 минут.
Евгений Лобанов, сертифицированный доктор швейцарской компании "Thommen Medical", имплантолог стоматологии "Daddy's Dent":
- Существует ещё методика имплантации, когда мы устанавливаем имплантат через шаблон. То есть заранее в этой компьютерной программе, в которой мы в объёме позиционируем имплантат, подбираем его индивидуального размера.
А на 3D принтере распечатывают шаблон, в котором устанавливают направляющие втулки - через них происходит сверление. В этом случае не нужно делать разрез. Операция быстрая, точная и безболезненная
Нужно соответственно выбирать не имплантат, а доктора, который будет хорошо ставить этот имплантат.
Зуб, установленный на имплантате, невозможно визуально отличить от настоящего, он полностью соответствует эстетическим требованиям.
Евгений Лобанов, сертифицированный доктор швейцарской компании "Thommen Medical", имплантолог стоматологии "Daddy's Dent":
- Можно сразу удалить зуб, поставить имплантат и не нужно ничего ждать. Если на всей челюсти у вас подвижные зубы, например пародонтит, пародонтоз, либо зубы просто очень разрушены или их мало то можно за один визит установить от четырёх имплантов, и на эти количество имплантов восстановить всю челюсть.
В этот же день пациент сможет хорошо жевать, внятно говорить и красиво улыбаться. Показания после установки имплантатов индивидуальны - о них вам расскажет доктор. Евгений ЛОбанов напоминает - в мире идёт тенденция не к лечению, а предупреждению заболеваний. Поэтому не нужно забывать о профилактике зубов.
Мария Городская, Андрей Синягин. "Вести-Владимир".