Ко Дню всех влюблённых владимирское отделение Банка России подготовилось по-своему. Специалисты посчитали, как изменились цены на подарки для любимых. Из-за ослабления рубля ценник на них

Ко Дню всех влюблённых владимирское отделение Банка России подготовилось по-своему. Специалисты посчитали, как изменились цены на подарки для любимых. Из-за ослабления рубля ценник на них немного подрос. Например, за килограмм шоколадных конфет сегодня придется заплатить на 4% больше, чем в 2020 году. Торты стали дороже на 7,3%. Это связывают в Банке России с ростом цен