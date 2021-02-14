Горожане прислали в редакцию фотографии с отчётом о работе коммунальных служб.

Владимирцы поблагодарили редакцию «Вести Владимир» за публикацию обращений о нечищеных дорогах. Напомним, вчера в центре города жители вынуждены были ходить по узким тропинкам. Путь превратился в травмоопасную , где невозможно было разойтись.Сегодня жители рассказали корреспондентам, что после публикации материала о нечищеных дорогах ситуация решилась. Также горожане прислали в редакцию фотографии с отчётом о работе коммунальных служб.- На территории центрального рынка сегодня все вычищено ( практически идеально). «Козья тропа» тоже вычищена и расширена.А как обстоят дела у вас во дворе? Поделитесь с нами — присылайте свои рассказы, фото и видео в редакцию через WhatsApp (+7 919 019 62 62)