На ряде участков запланированы ночные краткосрочные ограничения с перекрытием движения на 30 минут:

На трассе М-7 «Волга» в черте Владимира продолжаются работы по установке рамных опор для элементов организации дорожного движения.На ряде участков запланированы ночные краткосрочные ограничения с перекрытием движения на 30 минут:· В ночь с 14 на 15 февраля в 23:00 на 20 км (примыкание от ул.Безыменского) и в 0:30 на 17 км (поворот на ТЦ «Самохвал»)· В ночь с 20 на 21 февраля в 23:00 и в 1:00 на 12 км (примыкания от ул. Толмачевская и бул. Художника Иванова), а также в 2:30 и в 4:00 на 14 км (перекресток с ул. Горького и автодорогой на Юрьев-Польский)Фото:Pixabay