Жертв удалось избежать.

Утром 14 февраля в 6:11 в МЧС по Владимирской области поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 145 километре трассы М-7 в Собинском районе.Кроме спасателей, на место аварии прибыли скорая медицинская помощь и инспекторы ГИБДД.Как сообщает пресс-служба МЧС, произошло столкновение двух автомобилей. Пожарные потушили возгорание в моторном отсеке площадью один квадратный метр. Жертв удалось избежать.В ликвидации последствий ДТП принимали участие 14 человек и 5 единиц техники. От МЧС - 2 человека и одна единица.