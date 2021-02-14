Поженились - 6737 пар.

По информации Владимирстата, в 2020 году в регионе поженились 6737 пар. Показатель выше, чем в 2019 году, когда вновь образовалось 5625 ячеек общества.При этом количество разводов во Владимирской области стало меньше. Расходились владимирцы - 4771 раз. Для сравнения, в 2019 году 3930 семей официально прекратили свои отношения.В сельской местности отделы ЗАГС 1112 раз расписывали новобрачных в прошлом году. Количество разводов на селе составило 841.Во Владимире узаконить свои отношения решились 1595 пар, развод оформили - 1116.Больше всего семей появилось во Фрунзенском районе – 740.На втором месте расположился Ленинский район - 501.