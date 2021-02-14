За период наблюдения в области отмечено 767 летальных случаев.

По состоянию на 14 февраля в медицинских организациях региона действуют 1483 койки для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 57 процентов из них занято (845), свободно – 638 коек. 22595 пациентов с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за минувшие сутки – 132 человека. За период наблюдения в области отмечено 767 летальных случаев. Статистика по умершим формируется только после проведения всех необходимых исследований.В лабораториях медицинских учреждений, Центра гигиены и эпидемиологии во Владимирской области (Роспотребнадзора) и Приволжского исследовательского медицинского университета (Нижний Новгород) за минувшие сутки проведено 1567 исследований на Covid-19.Фото:Pixabay