Региональное Управление Роспотребнадзора сообщает, за минувшие сутки во Владимирской области лабораторно подтверждено 143 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 14 февраля 2021 года лабораторно подтверждено 143 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией (37 сл. в г. Владимире, 15 сл. в Гусь-Хрустальном, 14 сл. в Муромском, 11 сл. в Ковровском, 10 сл. в Суздальском, 10 сл. в Кольчугинском, 8 сл. в Александровском, 6 сл. в Киржачском, 8 сл. в Петушинском, 3 сл. в Судогодском, 2 сл. в Меленковском, 5 сл. в Камешковском, 3 сл. в Юрьев-Польском, 1 сл. в Гороховецком, 4 сл. в Собинском, 4 сл. в Селивановском, 2 сл. в Радужном). Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 25 552 случая заболевания (5605 сл. в г. Владимире, 3204 сл. в Гусь-Хрустальном, 2778 сл. о. Муром, 1847 сл. в Ковровском, 1583 сл. в Александровском, 1524 сл. в Петушинском, 1206 сл. в Юрьев-Польском, 1178 сл. в Вязниковском, 986 сл. в Кольчугинском, 911 сл. в Суздальском, 852 сл. в Собинском, 688 сл. в Гороховецком, 661 сл. в Меленковском, 658 сл. в Киржачском, 590 сл. в Камешковском, 569 сл. в Селивановском, 369 сл. в Судогодском, 343 сл. в г. Радужном).Все больные находятся под медицинским наблюдением. Определен круг контактных лиц. Они также находятся под медицинским наблюдением. Проводится их лабораторное обследование.